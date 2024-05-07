طيران الإمارات توسّع اتفاقية الإنترلاين مع طيران ناس لتوفير رحلات ربط أكثر سلاسة من السعودية إلى العالم

من جهته، قال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نفخر بالإعلان عن توسيع اتفاقيتنا للإنترلاين مع طيران ناس. توفر رحلات الربط الحالية لطيران ناس لعملائنا إمكانية السفر بسلاسة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ولا سيما إلى مراكز الأعمال والوجهات الترفيهية والثقافية. وسيعزز ربط شبكاتنا من التزامنا بإتاحة المجال أمام المسافرين في المملكة العربية السعودية للوصول إلى المزيد من الوجهات ومساعدتهم على الاستفادة من خيارات السفر الفريدة. وتجسّد هذه الاتفاقية التزامنا تجاه سوق المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص لتوسيع نطاق شراكتنا في المستقبل".