السفير الفرنسي يزور مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة

استقبلت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة باتريك ميزوناف، في لقاء جمعه مع سمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان الرئيس التنفيذي للمدينة.