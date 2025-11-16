السفير الفرنسي يزور مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة

استقبلت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة باتريك ميزوناف، في لقاء جمعه مع سمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان الرئيس التنفيذي للمدينة.
وبُحث خلال اللقاء فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات الطاقة الحديثة، واستعراض المبادرات التي تسهم في تعزيز المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الجانبان سبل تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الجهات السعودية والفرنسية، بما يدعم تطوير القطاع والارتقاء بقدراته العلمية والتقنية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود المدينة لبناء شراكات دولية فاعلة، وتطوير التقنيات النووية والمتجددة، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة في تعزيز أمن الطاقة وتنمية مصادرها المستدامة.