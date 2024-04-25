تعويض إضافي بـ 200 ألف وأرض.. "طابة الأثرية".. عمق تاريخي على فوهة بركان

وقد تعرضت قرية "طابة" الأثرية في عام 1403هـ إلى هزات أرضية متتالية ومحسوسة أحدثت صدوعاً في المباني وشقوقاً عميقة بعرض يتجاوز 3 أمتار في بعض المناطق داخل القرية، وحفاظًا على سلامة المواطنين، وتحسبًا من هزات وانهيارات أرضية جديدة، تم نقل سكانها إلى مخططات سكنية آمنة بجوار القرية الجديدة لطابة، وكذلك صرف (قروض عقارية) عاجلة لسكان القرية آنذاك من قبل القيادة الرشيدة - حفظها الله -، حيث يُعد بركان "طابة" من أكبر الفوهات البركانية الخاملة في شمال غرب المملكة.