السفارة السعودية بقرغيزستان تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية القرغيزية، احتفالية بالجامعة الحكومية القرغيزية (أرابايف)، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، ونائب وزير التعليم والعلوم ومديرة الجامعة ومدير الإدارة الرابعة بوزارة الخارجية القرغيزية وعدد من المسؤولين والأكاديميين والطلبة والمهتمين باللغة العربية وعدد من الضيوف واعضاء من السفارة
واشتملت الاحتفالية على معرض للصور والكتب العربية ورسومات ومشغولات للطلبة وكلمات وقصائد شعرية وحفل خطابي.
من جهتها، ألقت مديرة الجامعة كلمة أوضحت فيها اهمية اللغة العربية وماتقوم به الجامعة نحوها وأعلنت خلالها قرار مجلس الجامعة بمنح السفير الراضي شهادة الدكتوراه الفخرية نظير جهوده في تطوير العلاقات بين البلدين.
بعد ذلك، ألقى نائب وزير التعليم والعلوم كلمة أشاد فيها بجهود الجامعة وشكر وتقدير الوزيرة لدعم ومشاركة السفارة في هذه الاحتفالية وصدور قرارها بمنح السفير ميدالية بهذا الخصوص.
بدوره، ألقى السفير الراضي، كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أهمية اللغة العربية في العالمين العربي والإسلامي، مبرزاً دور المملكة الريادي وجهودها الكبيرة في خدمة اللغة العربية محلياً وإقليمياً وعالمياً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالاهتمام باللغة العربية تعلمًا وتعليمًا وبناء جسور من التواصل بين الثقافات والشعوب في العالم، من خلال إسهاماتها المتعددة في المعرفة والعلوم المختلفة، وتعزيز الهوية، والتنوّع الثقافي، والحوار والسلام العالمي.
وقدم شكره وتقديره للجامعة ومجلسها ووزارة التعليم القرغيزية على منحه الدكتوراه الفخرية.
في سياق متصل، ألقى مدير الإدارة الرابعة بوزارة الخارجية كلمة أشاد فيها بالعلاقات المتطورة وبجهود السفير وإسهاماته في جميع المناسبات وعمله الدؤوب في كل ما يهم البلدين.
وتخلل الحفل عدد من الكلمات الأخرى والفقرات، إضافة إلى تقديم عروض فنية من إنتاج الطلبة القرغيز.
وفي نهاية الحفل قدمت مديرة الجامعة والمسؤولون فيها والحضور شكرهم وتقديرهم للمملكة لجهودها في خدمة اللغة العربية.
جدير بالذكر أن السفارة أقامت الأسبوع الماضي احتفالية بيوم اللغة العربية في جامعة بشكيك الحكومية (بيجو) وتساهم بشكل مستمر في جميع المناسبات والفعاليات.