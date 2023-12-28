السفارة السعودية بقرغيزستان تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

بدوره، ألقى السفير الراضي، كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أهمية اللغة العربية في العالمين العربي والإسلامي، مبرزاً دور المملكة الريادي وجهودها الكبيرة في خدمة اللغة العربية محلياً وإقليمياً وعالمياً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالاهتمام باللغة العربية تعلمًا وتعليمًا وبناء جسور من التواصل بين الثقافات والشعوب في العالم، من خلال إسهاماتها المتعددة في المعرفة والعلوم المختلفة، وتعزيز الهوية، والتنوّع الثقافي، والحوار والسلام العالمي.