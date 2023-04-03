مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة و"مطارات القابضة" و"أرامكو" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

ومن جانبه، قال النائب التنفيذي لرئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، نبيل بن عبدالله الجامع: "تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود أرامكو السعودية ومبادراتها في دعم هذه الشريحة الغالية من أبناء الوطن، كما تؤكد التزام الشركة بتمكين ودمج الأفراد ذوي الإعاقة في المجتمع، وتوفير البيئة الآمنة والشاملة التي تضمَّن تيسير حياة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وخدمتهم في جميع القطاعات. وتتشرف أرامكو السعودية بدعم تجهيز الغرف الحسية، والبيئة الآمنة والمجهزة بالأدوات، والأجهزة المتطورة التي تساعد الأطفال ذوي الإعاقة نفسيًّا؛ لتسهيل تجربة سفرهم".