"البيئة" تطلق حملة "شتانا صح" لحماية الموارد الطبيعية

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، النسخة الثانية من حملة "شتانا صح"، استمرارًا لنجاح النسخة الأولى التي حظيت بتفاعل واسع في العام الماضي، وأسهمت في رفع الوعي البيئي لدى المجتمع وتعزيز الاستدامة.
وتسعى الحملة، التي تتزامن مع دخول فصل الشتاء، إلى ترسيخ السلوكيات البيئية السليمة لدى أفراد المجتمع، وتشجيعهم على تبني ممارسات مسؤولة خلال الرحلات البرية والتنزه في الأماكن العامة، بما يسهم في حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية.
وتتضمن أهداف الحملة نشر الوعي بأهمية الالتزام بأنظمة الرعي، والتشجيع على استخدام الحطب المستورد بدلاً من المحلي، والحفاظ على الغطاء النباتي، وتجنب إشعال النار في المناطق الطبيعية، إلى جانب حماية مواقع التنزه والتخييم من رمي النفايات.
كما تسلط الحملة الضوء على دور المنتجات التحويلية في تطوير المحاصيل الزراعية وإنتاج أكلات شتوية محلية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى التأكيد على أهمية إدارة الثروة الحيوانية والرفق بها، من خلال تحسين ممارسات الرعي والعناية الصحية بالحيوانات.
وأوضحت الوزارة أن حملة "شتانا صح" تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي وتفعيل السلوكيات الإيجابية في مختلف المواسم، بما يدعم تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية.
وأكدت الوزارة أن الحملة تركز على مفهوم الشراكة المجتمعية في حماية البيئة، من خلال إشراك الأفراد والجهات الحكومية والخاصة في أنشطة توعوية وميدانية، تسهم في بناء مجتمع واعٍ بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.
يُذكر أن النسخة الأولى من حملة "شتانا صح" أُطلقت العام الماضي وشهدت تفاعلًا كبيرًا من المجتمع ووسائل الإعلام، وأسهمت في ترسيخ مفهوم الرحلات البيئية المسؤولة وتعزيز الشراكة المجتمعية في حماية البيئة.