أمير منطقة القصيم يدشّن مشاريع بلدية تتجاوز قيمتها 2.2 مليار ريال

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور الأمير متعب بن فهد بن فيصل، ووزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حفل تدشين ووضع حجر الأساس لعددٍ من المشاريع البلدية بالمنطقة، بتكلفةٍ إجماليةٍ تجاوزت 2.2 مليار ريال، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.