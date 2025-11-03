أمير منطقة القصيم يدشّن مشاريع بلدية تتجاوز قيمتها 2.2 مليار ريال

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور الأمير متعب بن فهد بن فيصل، ووزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حفل تدشين ووضع حجر الأساس لعددٍ من المشاريع البلدية بالمنطقة، بتكلفةٍ إجماليةٍ تجاوزت 2.2 مليار ريال، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
ورفع أمير منطقة القصيم بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم غير المحدود الذي تشهده المنطقة من مشاريع تنموية، مشيرًا إلى أن المشاريع البلدية التي دُشنت تأتي ضمن جهودٍ مستمرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الخدمات البلدية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وثمّن ما تبذله وزارة البلديات والإسكان وأمانة المنطقة من جهودٍ كبيرةٍ في تنفيذ المشاريع ومتابعة جودة الأداء البلدي وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكّدًا أن هذه المشاريع تسهم في الارتقاء بالمنظومة الحضرية، وتعزيز المشهدين الجمالي والخدمي في مدن ومحافظات المنطقة.
وأوضح الوزير الحقيل في كلمته أن المشاريع التي دُشنت تأتي امتدادًا للعناية الكريمة التي يحظى بها القطاع البلدي، وتُسهم في تعزيز أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري، وتنمية البنية التحتية بما يحقّق الارتقاء بجودة الحياة في مدن المنطقة.
يُشار إلى أن المشاريع المنفّذة خلال عام 2025 شملت تنفيذ وصيانة الطرق والإنارة، وتصريف السيول، والحدائق وأعمال التحسين والتجميل، والنظافة والإصحاح البيئي، والمباني والمرافق العامة، إلى جانب مشاريع متنوعة أخرى، فيما وضع سمو أمير منطقة القصيم حجر الأساس لمشاريع جديدة تستهدف تطوير الطرق والبنية التحتية وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة.
وشهد الحفل توقيع عددٍ من اتفاقيات المشاركة المجتمعية بين أمانة القصيم وعددٍ من الشركاء، تضمنت دعم مشروع إكرام الموتى النموذجي ببريدة، وتنفيذ حديقتين بحي الحزم، وتطوير طريق أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وطريق أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- إلى جانب تنفيذ أعمالٍ واستشاراتٍ هندسية.