نيويورك.. المملكة ترأس اجتماع اللجنة العربية الأممية للمعلومات الجغرافية المكانية

يُذكر أن المملكة -ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- ترأس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، وتتولى أمانة اللجنة؛ حيث تم انتخاب المملكة رئيسًا للجنة في عام 2015، وتم إعادة انتخابها في العام 2019م، إضافة إلى عضويتها في لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية.