"الملحقية الدينية" بسفارة المملكة بإثيوبيا تنظّم المسابقة المحلية الأولى لحفظ القرآن

من جهته قدّم الشيخ الدكتور حجي إبراهيم توفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفيدرالي بإثيوبيا، شكره لحكومة وشعب المملكة؛ لافتًا إلى أن هذا العمل ليس مستغربًا من السعودية فالقرآن دستورها وإجراء المسابقات المحلية والدولية ودعم كل ما له صلة به من أولى أولويات واهتمامات المملكة.