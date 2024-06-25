"القيادة" تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.