هذه الطريقة الصحيحة لدفنها.. "المجلاد": لا ضباع ولا نسور والحل "مرادم للنفايات الحيوانية"

وأوضح المجلاد لـ"سبق"، أن الحيوانات النافقة تُعَد ضمن المخلفات الباثولوجية البيطرية الخطيرة على البيئة، وتُنتِج كميات كبيرة من النفايات الخطيرة، ولوجود حوالى أكثر من 120 مرضًا مشتركًا بين الإنسان والحيوان، ونظرًا لكثرة عددها وطول مدة تحللها وعدم وجود المنظفات الطبيعية كالضباع والنسور التي تخلص البيئة من هذه النفايات؛ فإنها بذلك تكون إنذارًا حقيقيًّا لتفشي الأمراض وسببًا في انتشار الأوبئة والطفيليات التي قد تصل إلى داخل المدينة والأحياء السكنية نتيجة للبكتيريا والفيروسات الضارة التي تنقلها الرياح والأتربة فيتأثر بها الإنسان والحيوانات السليمة.