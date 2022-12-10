بعد إعلان "الصحة".. "العمري": 5 فئات أكثر عُرضة للإنفلونزا والمثلث الذهبي الحل

وأضاف: "مع بداية فصل الشتاء، اعتاد العالم سنويًّا ومنذ عقود، على انتشار لضيف ثقيل وهو فيروس (الإنفلونزا) الموسمي الذي يسبب مشاكل صحية لا حصر لها يغفل عنه كثير من المجتمعات؛ حيث تفيد التقديرات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، بأن أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية (تقتل) ما يصل إلى 650 ألف شخص كل عام".