"الخريّف": يجب تضافر الجهود لبناء مستقبل صناعي يقوم على الابتكار والتعاون الدولي

ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى التحوُّل الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات غير النفطية، حيث يمثل هذا المنتدى خطوة حيوية نحو تحقيق هذه الرؤية من خلال تعزيز دور الصناعة كمحرّكٍ رئيسٍ للتنمية، إضافة إلى موارد المملكة المعدنية الهائلة التي تلعب دوراً حاسماً في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، مؤكداً أنه في ظل سعي المملكة إلى بناء قاعدتها الصناعية القوية، إلا أنها تسعى أيضاً إلى توفير فرص للتعاون الدولي، مما يجلب النمو والازدهار إلى الدول الأخرى، إضافة إلى حل التحديات العالمية، مثل: الرقمنة، وسلسلة التوريد، وتحوُّل الطاقة.