"أمير الشرقية" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز الرياض باستضافة "إكسبو 2030"

رفع الأميرُ سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية؛ التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله، بمناسبة فوز الرياض باستضافة نسخة إكسبو 2030.
وفي التفاصيل، قال أمير المنطقة الشرقية: إن هذا الفوز والإنجاز التاريخي دليل على الرؤية الحكيمة التي وصلت بالمملكة ولله الحمد لمراكز متقدّمة على مستوى العالم، وستكون هذه الاستضافة فرصة كبيرة ليكتشف العالم ما تتمتّع به المملكة من تاريخ وثقافة وإرث ونهضة على مختلف الأصعدة".
وسأل اللهَ أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وشعبها ويديم عليها نِعَمَه.