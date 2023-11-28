"أمير الشرقية" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز الرياض باستضافة "إكسبو 2030"

وفي التفاصيل، قال أمير المنطقة الشرقية: إن هذا الفوز والإنجاز التاريخي دليل على الرؤية الحكيمة التي وصلت بالمملكة ولله الحمد لمراكز متقدّمة على مستوى العالم، وستكون هذه الاستضافة فرصة كبيرة ليكتشف العالم ما تتمتّع به المملكة من تاريخ وثقافة وإرث ونهضة على مختلف الأصعدة".