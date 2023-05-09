وفد "إخاء" في زيارة لمكافحة المخدرات.. من أجل بحث ومناقشة هذا الأمر

ويُذكر أن "إخاء" حرصت ضمن برامجها ومبادراتها السنوية على توعية الأبناء الأيتام بأضرار السموم القاتلة في جميع فروعها من خلال الزيارات المستمرة لوحدة مكافحة المخدرات في مناطق المملكة، وإطلاع الأبناء على صور وأنواع المخدرات والاستماع إلى شرح عن أضرارها وما تسببه من إتلاف للعقل والصحة وضياع للمستقبل وتثقيفهم بآفة المخدرات.