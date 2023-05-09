وفد "إخاء" في زيارة لمكافحة المخدرات.. من أجل بحث ومناقشة هذا الأمر
تزامنًا مع الحملة الوطنية التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات للحرب على المخدرات، قام وفدٌ من المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، بزيارة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المملكة.
حيث التقى المهندس عمر بن عبد الرحمن الحسين الرئيس التنفيذي لإخاء ويرافقه عدد من قيادات إخاء اللواء الدكتور منصور بن عبد الله السبيعي نائب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المملكة وبحضور عددٍ من قيادات الإدارة العامة للمخدرات.
وجرى خلال الزيارة، بحث سبل التعاون بين "إخاء" وإدارة مكافحة المخدرات لتجنب الأبناء الأيتام ذوي الظروف الخاصة من الوقوع في براثن المخدرات وطرق الوقاية منها، وأهمية التوعية بأضرارها، وتضافر وتوحيد الجهود للإسهام في الحد من انتشارها، وتفعيل الدور الوقائي بهدف زيادة الوعي بأخطارها.
وتأتي هذه الزيارة حرصًا من إخاء على المساهمة في الحملة الوطنية لتجنب الأبناء الأيتام الوقوع بالسموم القاتلة، وتكثيف حملات التوعية والوقاية، وسعيًا منها على سلامة صحتهم ومستقبلهم.
ونوه المهندس عمر الحسين بالجهود المباركة التي تبذلها الأجهزة الحكومية للحد من انتشار المخدرات بين شباب الوطن والجهود الحثيثة للقضاء عليها وتجفيف عملية تهريب المخدرات التي ستتحقق أهدافها المنشودة بفضل الله ثم بالتمسك بالعقيدة الإسلامية وبيقظة رجال الأمن ودعم وتعاون سائر أطياف المجتمع.
ويُذكر أن "إخاء" حرصت ضمن برامجها ومبادراتها السنوية على توعية الأبناء الأيتام بأضرار السموم القاتلة في جميع فروعها من خلال الزيارات المستمرة لوحدة مكافحة المخدرات في مناطق المملكة، وإطلاع الأبناء على صور وأنواع المخدرات والاستماع إلى شرح عن أضرارها وما تسببه من إتلاف للعقل والصحة وضياع للمستقبل وتثقيفهم بآفة المخدرات.