تزامنًا مع اليوم الوطني الـ95.. "جامعة شقراء" تطلق برنامج "انتماء" بـ4 محافظات

في إطار احتفالاتها باليوم الوطني السعودي الـ95، تنظم جامعة شقراء، ممثلة في وحدة التوعية الفكرية، برنامجًا وطنيًا توعويًا بعنوان "انتماء"، يتضمن سلسلة من المحاضرات الفكرية والحوارات الوطنية، تستهدف طلاب وطالبات الجامعة في أربع محافظات: شقراء، والدوادمي، والقويعية، وعفيف، خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2025م.