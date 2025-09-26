تزامنًا مع اليوم الوطني الـ95.. "جامعة شقراء" تطلق برنامج "انتماء" بـ4 محافظات

في إطار احتفالاتها باليوم الوطني السعودي الـ95، تنظم جامعة شقراء، ممثلة في وحدة التوعية الفكرية، برنامجًا وطنيًا توعويًا بعنوان "انتماء"، يتضمن سلسلة من المحاضرات الفكرية والحوارات الوطنية، تستهدف طلاب وطالبات الجامعة في أربع محافظات: شقراء، والدوادمي، والقويعية، وعفيف، خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2025م.
وتنطلق فعاليات البرنامج يوم الأحد 28 سبتمبر بمحاضرتين متزامنتين؛ الأولى في كلية الشريعة والحقوق بمحافظة شقراء بعنوان: "الانتماء الوطني: مفهومه وآثاره"، فيما تُقام المحاضرة الثانية في مجمع الطالبات بمحافظة القويعية بعنوان: "حماية وطني مسؤوليتي وواجبي"، حيث تستعرضان أهمية تعزيز الانتماء الوطني ودوره في ترسيخ القيم والتصدي للتحديات.
ويواصل البرنامج فعالياته يوم الاثنين 29 سبتمبر بمحاضرة في كلية إدارة الأعمال بمحافظة عفيف بعنوان: "قصص بطولية من تاريخ المملكة". وتسلط الضوء على مواقف بطولية لشخصيات وطنية ساهمت في بناء ونهضة الوطن.
ويُختتم البرنامج يوم الثلاثاء 30 سبتمبر بمحاضرة في كلية التمريض بمحافظة الدوادمي تحت عنوان: "الشباب والهوية الوطنية: تحديات وفرص". وتهدف إلى مناقشة دور الشباب في صون الهوية الوطنية، والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.
ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لشعار اليوم الوطني لهذا العام "عزّنا بطبعنا"، حيث يهدف إلى ترسيخ مفهوم المواطنة، وبناء وعي فكري متوازن لدى الطلبة، يعزز من قيم الولاء والانتماء، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.