"الكبسة".. "الخضيري": لو خيّروني بين أرز وخبز لاخترت الأول لسببَيْن

أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن استخدام الأرز في "الكبسة" أفضل من استخدام خبز القمح، مقدماً تفسيراً لهذا التفضيل معتمداً على عامليْن رئيسيْن.
وقال "الخضيري"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "لو خيّروني -بين الأرز أو الخبز (خبز القمح) لاخترت الأرز.. (الكبسة)".
وفسّر "الخضيري" الأمر مركزاً على عامليْن؛ حيث قال: "لعدة أسباب منها، أن الأرز "يتشرّب الكثير من الماء فتقل نشوياته، حيث يجعل الماء حجمه يتضاعف فيصبح ٥٠ إلى ٦٠ % من حجم حبة الأرز ماء، وأيضاً لمزاحمة الماء والخضار كمية النشويات".