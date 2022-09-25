"الكبسة".. "الخضيري": لو خيّروني بين أرز وخبز لاخترت الأول لسببَيْن

وفسّر "الخضيري" الأمر مركزاً على عامليْن؛ حيث قال: "لعدة أسباب منها، أن الأرز "يتشرّب الكثير من الماء فتقل نشوياته، حيث يجعل الماء حجمه يتضاعف فيصبح ٥٠ إلى ٦٠ % من حجم حبة الأرز ماء، وأيضاً لمزاحمة الماء والخضار كمية النشويات".