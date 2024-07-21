نيابة عن خادم الحرمين.. نائب أمير مكة يتشرّف بغسل الكعبة المشرّفة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تشرّف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، بغسل الكعبة المشرفة.