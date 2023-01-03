"الموسى" يشتري 17 فردية بـ80 مليونًا ويضمها لمهرجان المؤسس

أُبرِمت صفقة شراء للإبل بما يزيد على 80 مليون ريال، من المشارك محمد بن فهاد بن جخدب، الذي باع 17 فردية من الدق النخبوي للمشارك موسى بن محمد الموسى، لتنضم لمنقياته المشاركة بالأشواط الملكية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وكشف موسى بن محمد الموسى عن دخوله لشوط سيف الملك بلون الوضح؛ لتحقيق المركز الأول بمنقيته الفريدة "مصيحات".
من جانب آخر، زار رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، مالك الإبل محمد بن فهاد بن جخدب، بمخيمه بالصياهد، وبارك له النجاح الذي تحقق له في حصوله على العديد من أشواط الفردي بـ"الوضح" و"الشقح"، كما بارك له صفقات البيع التي تسهم في رفع القيمة السوقية للإبل.
بدوره، عبّر "ابن جخدب" عن شكره للشيخ "ابن حثلين" على زيارته ومباركته ودعمه المتواصل للمهرجان، ولكل ملاك الإبل حتى ظهر المهرجان بالصورة المثالية على نطاق محلي وعربي ودولي.
ويشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، صفقات مليونية وأرقامًا كبيرة في شراء الفرديات من جميع الألوان؛ لخوض منافسات المهرجان، وتعزيز حظوظ المشاركين بجمع أكبر عدد من النقاط للفوز بجائزة الشداد المستحدثة في هذه النسخة من المهرجان.