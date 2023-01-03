"الموسى" يشتري 17 فردية بـ80 مليونًا ويضمها لمهرجان المؤسس

من جانب آخر، زار رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، مالك الإبل محمد بن فهاد بن جخدب، بمخيمه بالصياهد، وبارك له النجاح الذي تحقق له في حصوله على العديد من أشواط الفردي بـ"الوضح" و"الشقح"، كما بارك له صفقات البيع التي تسهم في رفع القيمة السوقية للإبل.