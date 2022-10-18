دواجن الوطنية" في طليعة المشاركين بـ"المعرض الزراعي السعودي"

تشارك شركة دواجن الوطنية في المعرض الدولي التاسع والثلاثين للزراعة والصناعات الزراعية والغذائية والتغليف والاستزراع المائي، والذي يعد أكبر معرض زراعي في منطقة الشرق الأوسط، ويقام تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ومن المقرر أن يستمر المعرض، الذي انطلق يوم الاثنين الماضي 10 أكتوبر 2022م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حتى الخميس المقبل 20 أكتوبر 2022م، وتشارك فيه "دواجن الوطنية" بجناحها المميز رقم 3 -110.
ويتزامن مع المعرض العديد من الفعاليات والمعارض المتخصصة، منها المعرض السعودي للأغذية الزراعية، ومعرض تغليف الأغذية، ومعرض الاستزراع المائي، بالإضافة لكونه أكبر ملتقى لذوي الاختصاص في كافة مجالات القطاع الزراعي.
من جهته أوضح عبدالله بن سعود أبو حيمد الرئيس التنفيذيّ لشركة دواجن الوطنية، أن المشاركة في ذلك الحدث الكبير تأتي امتداداً للدور المهم لـ "دواجن الوطنية" في رفع مستوى الأمن الغذائي الوطني وتطوير الصناعة الوطنية، ورؤيتها نحو تحقيق الريادة في صناعة الدواجن عالمياً كونها الشركة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في ذلك المجال.
وبالتزامن مع ذلك، تشارك "دواجن الوطنية" في معرض "سيال باريس 2022"، الذي يُعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع صناعة الأغذية، ويستقطب أبرز الجهات الفاعلة والخبراء المتخصصين في قطاع التغذية والمشروبات من أكثر من 100 دولة حول العالم إلى العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة بين 15 و19 أكتوبر للاطلاع على أحدث المنتجات الغذائية. وأفضلها في السوق العالمية.
وتعد "دواجن الوطنية" أحد المشاريع العملاقة على مستوى العالم في مجال إنتاج الدواجن والمواد الغذائية المشتقة منها، وهي الأكبر على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط في هذه الصناعة، حيث يبلغ حجم إنتاجها اليومي؛ مليون دجاجة، و1,500,000 بيضة مائدة.
يذكر أن المعرض الزراعي السعودي احتفظ على مدار تسعة وثلاثين عاما، بمكانته كمعرض رئيس يُسلط الضوء على تطورات القطاع الزراعي في المملكة والآفاق والتطلعات المستقبلية، ويهتم في نسخته الحالية بعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الرائدة والهندسة الزراعية المتطورة.