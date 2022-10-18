دواجن الوطنية" في طليعة المشاركين بـ"المعرض الزراعي السعودي"

وبالتزامن مع ذلك، تشارك "دواجن الوطنية" في معرض "سيال باريس 2022"، الذي يُعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع صناعة الأغذية، ويستقطب أبرز الجهات الفاعلة والخبراء المتخصصين في قطاع التغذية والمشروبات من أكثر من 100 دولة حول العالم إلى العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة بين 15 و19 أكتوبر للاطلاع على أحدث المنتجات الغذائية. وأفضلها في السوق العالمية.