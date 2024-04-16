السليمان العقارية ومصرف الراجحي يوقعان اتفاقية مشتركة لتمويل العقارات السكنية بأفضل هامش ربح تمويلي يصل إلى 1.5% لمدة خمس سنوات
وقّعت شركة السليمان العقارية ومصرف الراجحي اتفاقية تعاون مشتركة لتمويل العقارات السكنية، وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المواطنين على تملك السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- لتوفير المسكن الملائم,
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة السليمان العقارية عثمان السليمان، أن الاتفاقية تأتي ضمن الشراكة الإستراتيجية بين السليمان العقارية ومصرف الراجحي بهدف توفير حلول التمويل السكني، تخدم مستفيدي "سكني" او غيرهم بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم ضمن حلول ومزايا متنوعة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تقدم تمويلاً للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية بهامش ربح تمويلي محدد.
بمناسبة هذه الاتفاقية قال الاستاذ كريم القاضي مساعد مدير عام مصرفية الافراد في مصرف الراجحي "أن الاتفاقية تؤكد على الشراكة المتميزة مع السليمان العقارية ، وتدعم مستهدفات توفير الحلول التمويلية والسكنية للأفراد، في ظل ما يقدمه المصرف من خيارات متعددة تُسهم في تملك الأسر السعودية للمسكن الملائم، وهو ما يعكس التزام المصرف القوي بتوقع احتياجات العملاء والعمل على تلبيتها بما يتجاوز التوقعات المرجوة وكذلك مساعدتهم على تحقيق أهدافهم".
يذكر أن الاتفاقية لتوفير اقل هامش ربح تمويلي للوحدات السكنية في السوق السعودي حيث يصل إلى 1.5 لمدة خمس سنوات و 3.2 لمدة 20 سنة، بجانب تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن، بينما يوفر البرنامج المحدث للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية لمنتج البيع على الخارطة، ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة، ومنتج البناء الذاتي.