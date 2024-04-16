السليمان العقارية ومصرف الراجحي يوقعان اتفاقية مشتركة لتمويل العقارات السكنية بأفضل هامش ربح تمويلي يصل إلى 1.5% لمدة خمس سنوات

يذكر أن الاتفاقية لتوفير اقل هامش ربح تمويلي للوحدات السكنية في السوق السعودي حيث يصل إلى 1.5 لمدة خمس سنوات و 3.2 لمدة 20 سنة، بجانب تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن، بينما يوفر البرنامج المحدث للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية لمنتج البيع على الخارطة، ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة، ومنتج البناء الذاتي.