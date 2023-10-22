حادث سير في عقيق الباحة يخلف 3 وفيات و3 إصابات

باشرت دوريات المرور وفِرق الدفاع المدني والهلال الأحمر حادث سير في محافظة المندق، على طريق العقيق كرى الصايدة بمنطقة الباحة مساء اليوم، الذي نتج منه -بحسب معلومات "سبق"- ثلاث وفيات وثلاث إصابات، وتم ونقل المصابين لمستشفى العقيق العام.
وباشرت فِرق الهلال الأحمر الحادث خلال 12 دقيقة من لحظة تلقِّي البلاغ، وقدمت الخدمة الإسعافية للمصابين.
وأوضح الهلال الأحمر بمنطقة الباحة لـ"سبق" أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات عن حادث عند الساعة الـ13:52 مساء اليوم، يفيد بوقوع حادث تصادم في محافظة المندق على طريق العقيق كرى الصايدة.
وأضاف بأنه تم توجيه 3 فِرق إسعافية والقيادي الميداني للموقع، وعند وصول أول فرقة إسعافية اتضح وجود ست حالات، وتم فرز الإصابات بالموقع والتعامل معها إسعافيًّا حسب البروتوكول الإسعافي.
وتابع: كان من ضمن الإصابات إصابتان خطيرتان، وإصابة متوسطة، وثلاث حالات وفاة بالموقع، وتم نقل الإصابات الثلاث لمستشفى العقيق العام.
وشددت الهيئة على سرعة الاتصال بـ997 في حال وقوع أي حالة إسعافية، والابتعاد عن موقع الحادث، وعدم التجمهر وإفساح المجال لرجال الهلال الأحمر لمباشرة مهامهم.