حادث سير في عقيق الباحة يخلف 3 وفيات و3 إصابات

باشرت دوريات المرور وفِرق الدفاع المدني والهلال الأحمر حادث سير في محافظة المندق، على طريق العقيق كرى الصايدة بمنطقة الباحة مساء اليوم، الذي نتج منه -بحسب معلومات "سبق"- ثلاث وفيات وثلاث إصابات، وتم ونقل المصابين لمستشفى العقيق العام.