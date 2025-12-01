السعودية تقود العالم.. أول جائزة دولية للذكاء الاصطناعي في الإعلام

وتقوم المشاركة في فئة المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي على جملة من الشروط من أبرزها تقديم عمل يمتلك رؤية فنية واضحة ومفهوما بصريا متماسكا، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بأسلوب مبتكر وغير تقليدي، وتحقيق مستوى عال من الجودة في الصورة أو الفيديو من حيث التفاصيل والتكوين، ويعد الإفصاح الواضح للمشاهد بأن المحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي شرطاً أساسيا للمشاركة، إلى جانب إرفاق وصف مختصر يوضح الأدوات والنماذج التقنية المستخدمة في عملية الإنتاج، ونشر المحتوى من خلال إحدى وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.