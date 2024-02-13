"الخطيب": تنظيم "هيئة السياحة" يعزز من الترويج للمملكة كوجهة رائدة عالميًا

رفع وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء لتنظيم الهيئة السعودية للسياحة، وهو ما يؤكد الدعم المستمر من قبل القيادة الرشيدة لمنظومة السياحة السعودية، من أجل تحقيق مستهدفات القطاع المتوافقة مع رؤية المملكة 2030؛ جاء ذلك ضمن اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم, وتم خلاله اعتماد التنظيم الخاص بالهيئة السعودية للسياحة.
وأكد أن ما تشهده الهيئة السعودية للسياحة من تطور ملموس هو نتاج اهتمام القيادة بتنظيم ودعم القطاع السياحي بشكل عام والهيئة بصفة خاصة، كما يعزز من قدرتها على تحقيق تطلعات ومستهدفات القطاع السياحي، إضافة إلى تمكينها للقيام بدورها المحوري في الترويج للمملكة كونها وجهة سياحية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، وجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تطوير المنتجات السياحية، وتمكين القطاع السياحي الخاص، والمشاركة في أهم المحافل والأحداث السياحية المحلية والدولية.