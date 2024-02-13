"الخطيب": تنظيم "هيئة السياحة" يعزز من الترويج للمملكة كوجهة رائدة عالميًا

رفع وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء لتنظيم الهيئة السعودية للسياحة، وهو ما يؤكد الدعم المستمر من قبل القيادة الرشيدة لمنظومة السياحة السعودية، من أجل تحقيق مستهدفات القطاع المتوافقة مع رؤية المملكة 2030؛ جاء ذلك ضمن اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم, وتم خلاله اعتماد التنظيم الخاص بالهيئة السعودية للسياحة.