إطلاع وإشادة.. "الماضي": جذب المستثمرين ودعم الصناعات أهم أهداف "ملح القصب2"

أشاد وكيل الأمانة المساعد لشؤون بلديات منطقة الرياض، المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الماضي بـ"موسم ملح القصب٢"، مبيناً أن له أهدافًا عظيمة أهمها "جذب المستثمرين ودعم المنتجات المحلية وخلق صناعات جديدة للوصول إلى رياض مزدهر مستدام يرتقي بجودة الحياة إلى أن تكون العاصمة ضمن أفضل 10 مدن بالعالم".