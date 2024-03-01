إطلاع وإشادة.. "الماضي": جذب المستثمرين ودعم الصناعات أهم أهداف "ملح القصب2"

أشاد وكيل الأمانة المساعد لشؤون بلديات منطقة الرياض، المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الماضي بـ"موسم ملح القصب٢"، مبيناً أن له أهدافًا عظيمة أهمها "جذب المستثمرين ودعم المنتجات المحلية وخلق صناعات جديدة للوصول إلى رياض مزدهر مستدام يرتقي بجودة الحياة إلى أن تكون العاصمة ضمن أفضل 10 مدن بالعالم".
وفي التفاصيل، قام "الماضي" بزيارته لـ"موسم ملح القصب٢" وتجول في أركانه، واطلع على أهم برامجه وفعالياته، وأشاد بما شاهده من حضور كثيف وتنوع في الفعاليات.
وقال في حديث خص به "سبق": "النسخة الثانية لموسم ملح القصب التى تنظمها أمانة منطقة الرياض، ممثلةً ببلدية القصب تبرز تكامل الأجهزة الحكومية والأهلية بالمنطقة وجمعية التنمية الاجتماعية وهيئة فنون الطهي وبدعم الأهالي، بهدف جذب المستثمرين ودعم المنتجات المحلية وخلق صناعات جديدة تخدم المنطقة".
وأضاف: "تعمل الأمانة على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في مختلف المجالات وتمكين المستثمرين ودعم فرص النمو والاستثمار في منطقة الرياض استعدادًا للوصول إلى رياض مزدهر ومستدام يرتقي بجودة الحياة والوصل إلى أن تكون العاصمة ضمن أفضل 10 مدن بالعالم".