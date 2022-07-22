ما بين ترقُّب وقلق.. "التعليم" تعلن حركة النقل الخارجي غدًا

ويعيش المعلمون والمعلمات طالبو حركة النقل مشاعر الترقب والقلق والتفاؤل والتوقع بانتظار إعلان وزارة التعليم إعلان نتيجة حركة النقل الذي حددته يوم غد الأحد 25 – 12 – 1443هـ؛ إذ يحدو المعلمين والمعلمات تفاؤل عريض بإعلان حركات نقل مُرضية لهذا العام؛ تُنهي معاناتهم من الغربة، والبُعد عن أهلهم وأقاربهم، وخصوصًا أن حركة النقل في السنوات الأخيرة ضئيلة.