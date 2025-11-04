رئيس أرامكو: نرفع توقعات إنتاج الغاز 80% بحلول 2030 ونواصل تعزيز مشاريع النفط والغاز الكبرى

وأوضح "الناصر" أن الشركة تواصل تعزيز قدراتها في قطاع التنقيب والإنتاج، مشيرًا إلى اكتمال عددٍ من مشاريع النفط والغاز الكبرى أو قرب دخولها حيز التشغيل. وأضاف: "نُعلن اليوم عن رفع التوقعات لإنتاج غاز البيع بنحو 80٪ بين عامي 2021 و2030، مستفيدين من الإمكانات المتقدمة لدينا، وجزء من ذلك يأتي من توسعة مشروع الغاز غير التقليدي في الجافورة الذي استقطب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين".