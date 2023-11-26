برنامج خادم الحرمين للابتعاث: إتاحة الدراسة بتخصصات تدعم القطاعين غير الربحي والوقفي

كشف برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن إتاحة التقديم للدراسة في التخصصات التي تدعم القطاع غير الربحي والقطاع الوقفي؛ بهدف التطوير والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.