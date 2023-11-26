برنامج خادم الحرمين للابتعاث: إتاحة الدراسة بتخصصات تدعم القطاعين غير الربحي والوقفي

كشف برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن إتاحة التقديم للدراسة في التخصصات التي تدعم القطاع غير الربحي والقطاع الوقفي؛ بهدف التطوير والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف البرنامج أن تنويع التخصصات يأتي ضمن مساعي تنمية القدرات وتمكين الكفاءات وتحقيق الاكتفاء بالكوادر الوطنية في المشاريع النوعية.
جدير بالذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يشتمل على 4 مسارات هي: "الرواد، والبحث والتطوير، ومسار إمداد، ومسار واعد"؛ بهدف رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.