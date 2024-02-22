وزير الخارجية: المملكة تُولي أهميةً قصوى لتنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين في جميع القطاعات

وقال إن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر ترابطًا من أي وقت مضى ومن المصلحة المشتركة مواجهة التحديات الاقتصادية والقيود التجارية التي تحد من النمو العالمي وتؤثر على التنمية، موضحًا أهمية تعزيز الأنظمة التجارية المتعددة الأطراف، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، التي أقرها قادة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة في عام 2020، بالإضافة إلى أهمية تخفيف، الضغوط المتصاعدة على الدول النامية، وذلك من خلال استجابة عالمية منسقة.