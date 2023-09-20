ترحيب "خليجي- أمريكي" بالتواصل الدبلوماسي للسعودية ودول مجلس التعاون مع إيران

أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقًا لحدود عام 1967، وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، ووفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا، كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.