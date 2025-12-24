أمين منطقة الرياض يتفقد فعاليات "شتاء الديرة" ويطّلع على تجاربها التراثية وسط العاصمة

وشملت جولة أمين منطقة الرياض عددًا من المواقع التراثية المشاركة في الموسم، بدأت من أسواق المعيقلية، مرورًا بـمنتزه الديرة، وانتهاءً بـأسواق القيصيرية في التعمير، حيث استعرض سموه أهم التجارب والفعاليات المقدمة للزوار.