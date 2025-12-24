أمين منطقة الرياض يتفقد فعاليات "شتاء الديرة" ويطّلع على تجاربها التراثية وسط العاصمة

شهدت فعاليات موسم “شتاء الديرة” زيارة الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، حيث اطّلع على أبرز المواقع والأنشطة التي يحتضنها الموسم المقام وسط العاصمة، والمستمر حتى 31 مارس 2026.
وشملت جولة أمين منطقة الرياض عددًا من المواقع التراثية المشاركة في الموسم، بدأت من أسواق المعيقلية، مرورًا بـمنتزه الديرة، وانتهاءً بـأسواق القيصيرية في التعمير، حيث استعرض سموه أهم التجارب والفعاليات المقدمة للزوار.
ويقدّم موسم “شتاء الديرة” تجربة شتوية متكاملة تمزج بين الطابع التراثي الأصيل والأنشطة العصرية، ليكون محطة رئيسية للعائلات والمهتمين بالثقافة والفنون، ووجهة جاذبة للزوار من داخل المملكة وخارجها.
ويمتد الموسم عبر 6 مناطق رئيسية تشمل: المعيقلية، وساحة ومطل القيصيرية، ومسرح الديرة، وسوق الصقور، ومنتزه الديرة، حيث يتميز كل موقع بتجربة خاصة تعكس هوية المكان وروحه التراثية.
ويضم الموسم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، إلى جانب عروض التسوق، مستهدفًا شرائح متعددة من الزوار، ومُسهمًا في تنشيط المساحات العامة وتحويلها إلى بيئات نابضة بالحياة تعكس الثقافة السعودية الأصيلة.