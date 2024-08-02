في أم الألعاب.. البطل السعودي "تولو" حامل الرقم القياسي الآسيوي يخوض غمار باريس 2024

بعد ساعاتٍ قليلة يدشّن البطل السعودي محمد داوود تولو؛ مشاركته الأولى في الدورات الأولمبية الصيفية، وذلك بالمشاركة في منافسات رمي (دفع) الجلة في اليوم الثاني لمسابقة ألعاب القوى بالدورة الأولمبية باريس 2024، المقامة على ميدان استاد فرنسا (دو فرانس)، عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت المملكة.
يأتي الرقم الشخصي لـ"تولو"؛ الذي يُوجد في التصفية الثانية للمسابقة، التي تضم إلى جانبه 14 رامياً، من مجموع 31 رامياً، في المركز العاشر في جدول الأرقام الشخصية للرماة الـ14 في مجموعته، والسادس في جدول ترتيب الموسم الحالي لذات الرماة.
ويشارك البطل السعودي للمرة الأولى في مسيرته الرياضية في مسابقة رمي الجلة، بعد أن خطف البطاقة التأهيلية بتسجيله رقماً قياسياً آسيوياً خلال لقاء مدريد لألعاب القوى يونيو الماضي.
وحقّق البطل الأولمبي السعودي المركز الأول في لقاء مدريد لألعاب القوى بعد أن رمى لمسافة 21:80م محطماً بذلك الرقم القياسي الآسيوي الذي كان يحمله الهندي "تاجاندربال سينج"؛ بمسافة 21.77م.
ودفع الإنجاز الذي حققه "تولو"؛ إلى استقباله من قِبل نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، فور وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد انتهاء منافسات مدريد.
ونقل "ابن جلوي" حينذاك تهنئة سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، للبطل السعودي بهذا التأهل التاريخي.
وقال "ابن جلوي": "تولو سجّل اسمه في تاريخ الرياضة السعودية بأحرف من نور؛ كونه قد حقّق رقماً تاريخياً وقياسياً على مستوى قارة آسيا في لعبة دفع الجلة".
وأشار نائب اللجنة إلى أن "تولو"؛ موهبة رياضية سعودية على طراز عالٍ من الاحترافية، وسيكون له مستقبل كبير، بإذن الله، هو وأقرانه من المواهب الصاعدة التي تزخر بها الرياضة السعودية، مقدماً التهنئة لمسؤولي ولمُحبي رياضة ألعاب القوى بالمملكة.
واستعد "تولو"؛ لمنافسات دفع الجلة عبر معسكر في لشبونة البرتغالية، وعقب ذلك خاض المعسكر السعودي في منطقة نورماندي في شمال فرنسا، قبل أن يقيم في قرية الرياضيين استعداداً لافتتاح المنافسة.
ويحمل صاحب الـ 24 عاماً على عاتقه آمال السعوديين في أم الألعاب (ألعاب القوى) في تحقيق إنجازٍ جديدٍ يُضاف إلى إنجازاته الشخصية، وسلسلة الإنجازات السعودية الأولمبية.