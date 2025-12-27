تعليم الطائف يعتمد الجدول الزمني لاستقبال وتحكيم ملفات المشاركين في جائزة "مُلهم"

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في الطائف الجدول الزمني لاستقبال وتحكيم ملفات المشاركين في جائزة الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، للتميز التعليمي "مُلهم"، في دورتها الثانية.
وحددت الإدارة موعد الترشيح ورفع الملفات اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 8/7/1447هـ، وحتى 12/7/1447هـ، فيما سيكون الفرز والتحكيم الأولي للملفات المرشحة خلال الفترة من 15/7/1447هـ وحتى 3/8/1447هـ.
وأشارت إلى أن مرحلة التدقيق والمراجعة ستتم خلال الفترة من 22/7/1447هـ وحتى 10/8/1447هـ، بينما ستُجرى مرحلة التحكيم النهائي من 13/8/1447هـ وحتى 16/9/1447هـ.
وأوضح المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن جائزة "مُلهم" تستهدف جميع فئات المجتمع التعليمي، مؤكدًا أن الجائزة تُعد حافزًا نوعيًا لنشر ثقافة التميز والإبداع في الميدان التربوي.
وأضاف "الغامدي" أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الممارسات التعليمية المتميزة، وتحسين الأداء الإداري والتربوي، وتمكين المدارس من تطوير أدائها، ورفع جودة نواتج التعلم، إلى جانب تأهيل الكفاءات للمنافسة على الجوائز المحلية والدولية.
وأشاد المدير العام للتعليم بالدعم المستمر والمتابعة الحثيثة من محافظ الطائف للجائزة، مؤكدًا أن ذلك أسهم في تعزيز مسيرة التعليم بالمحافظة وتمكين المبادرات النوعية.