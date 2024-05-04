"غاب أمير الشعر ورحل بدر الفن وحسنه".. مشاهير وكتّاب ينعون "بدر بن عبدالمحسن"

ونعى السفيرُ السابق لدى إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، وفاةَ البدر بقوله: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الحق الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يموت: "وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا"، غيّب الموتُ أيقونةَ الشعر والأدب وسموّ الأخلاق البدر بن عبدالمحسن، الذي ترك وراءه إرثًا مخلّدًا في قلوب محبّيه؛ فغيابه سيظل حضور أبد الآبدين في قلوبنا.. ولن نقول إلا ما أمرنا الله به ونصبر ونحتسب".