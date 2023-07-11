بمناسبة اليوم العالمي لمكافحتها.. "مركز التحذير من العواصف الغبارية" ينظم ندوة افتراضية غدًا

وتستعرض الندوة أيضًا تداعيات العواصف الغبارية والرملية؛ حيث تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، وتعطل وسائل النقل، وأضرار في البنية التحتية، وقد تؤثر على قطاع الزراعة، وتؤدي إلى خسائر في الثروة الحيوانية، إلى جانب تأثر قطاع السياحة، إضافة إلى التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة؛ بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية، وتكاليف الإصلاح والصيانة وتراجع النشاط الاقتصادي.