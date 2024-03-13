سفيرا خادم الحرمين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر والمملكة المتحدة

التقى رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي في قصر الحكومة اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين السعودية والجزائر، وتأكيد العمل من أجل تعزيزها، وترقية الشراكة الثنائية والاستثمارات البينية بين البلدين.
والتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه بالسفارة اليوم سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية فيليب هول.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.