مطارات القابضة تطلق أغنية "قِبلة العز" احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ94

أطلقت "مطارات القابضة" أغنيتها الوطنية الجديدة "قِبلة العز"، بالتعاون مع الفنان عبدالمجيد عبدالله، وبمشاركة من الفنانة الشابة زينة عماد، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، حيث يجمع العمل بين عمق المشاعر الوطنية، واللمسات الفنية الإبداعية.
الأغنية من ألحان الملحن المعروف "سهم" حيث تمتزج فيها الكلمات الفصحى، والعامية لتقديم لوحة فنية تعكس مكانة المملكة كرمز للعزة والشموخ.
ومن أبرز أبيات الأغنية: "يا راية المجد الخضر، رفّي على كل الديار ... أنتي مقر منتي ممر، لأول عطا و آخر قرار"، لتنتهي بكلمات تؤكد روح الفخر والعزة: "في نخلتك حب وطهر، وفي حد سيفينك وقار ... يا قِبلة العز والفخر، عمار يا داري عمار".
ويأتي هذا العمل ضمن سلسلة الأغاني الوطنية التي دأبت "مطارات القابضة" على إنتاجها للعام الثالث على التوالي، في إطار احتفالاتها باليوم الوطني، حيث تواصل تجسيد مشاعر الولاء والانتماء الوطني وتعزيز التفاعل مع المواطنين والجهات الوطنية المختلفة.
يُذكر أن مطارات القابضة تُشرف على تشغيل 27 مطارًا بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حاليًا، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كونها أحد مخرجات رؤية السعودية 2030.