هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تطلق المسح الميداني الأولي للطيور

ومن شأن نتائج هذا المسح أن تظهر مناطق التعشيش في المحمية في سبيل المحافظة عليها من التدهور والإزعاج، ويعد هذا المسح الثاني من نوعه في المحمية؛ حيث دشنت في فبراير من العام نفسه المسح الأولي للغطاء النباتي والحياة الفطرية بتعاون مع كل من: جامعة تبوك، وجامعة حائل، وما يميز المسح الحالي كونه يستهدف الطيور بأنواعها المهاجرة والمقيمة والزائرة الشتوية.