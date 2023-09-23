وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.