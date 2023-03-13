"أمانة جدة" تغلق معملاً مخالفًا لإعداد الحلويات والمعجنات وتصادر 5 أطنان مواد غذائية

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية رصدت معملاً للحلويات والمعجنات عبارة عن موقع مغلق لا يحمل لوحة تجارية بحي "مريخ" شرق المحافظة، يدار من قبل عمالة مخالفة، تمارس تحضير وتجهيز المواد الغذائية وسط بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية، كما يفتقر المكان وأدوات التصنيع للنظافة العامة، فضلاً عن رصد مكونات منتهية الصلاحية وعبوات غذائية فاسدة ومجهزة للبيع، فيما جرى إغلاق الموقع وإتلاف المصادرات كافة.