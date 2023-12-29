فهد العجلان: الخطاب الملكي خارطة طريق للسياسات الداخلية والخارجية ومصدر مهم لتحفيز البيئة الاستثمارية

وأوضح "العجلان" أن إشارة الخطاب الملكي إلى القفزات النوعية الهائلة التي يتم تحقيقها في هذا الوطن العظيم من عام لآخر؛ يرفع سقف النجاحات والإنجازات، مضيفًا: "جميع القطاعات بلا استثناء تعمل اليوم من أجل تحقيق رؤية الوطن الغالي، وإشارة الخطاب الملكي السنوي إلى الإنجازات التي يتم تحقيقها من عام لآخر يدفع إلى تحقيق المزيد من النجاحات، كما أنه يرفع من سقف هذه الإنجازات.. كيف لا يكون ذلك وطموحنا عنان السماء".