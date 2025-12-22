"أريس" تطلق منصة محلية لاستخراج وتحليل البيانات في السعودية

وفيما يتعلق بالقطاعات المستفيدة، أوضح الزعيم أن الحل الجديد يخدم بشكل خاص الجهات الحكومية، والبنوك، والمؤسسات المالية، إضافة إلى قطاعات الطاقة، والتصنيع، والخدمات الاستهلاكية، والرعاية الصحية، وكبرى الشركات الخاضعة لرقابة تنظيمية صارمة، نظراً لما توفره المنصة من مستويات عالية من الأمان والامتثال والشفافية.