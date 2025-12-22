"أريس" تطلق منصة محلية لاستخراج وتحليل البيانات في السعودية

في خطوة جديدة تعكس التزامها بدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة أريس (ARIS) عن إطلاق منصة «أريس المحلية لتقنيات استخراج وتحليل البيانات» (ARIS On-Prem Process Mining)، المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات السعودية التي تتطلب حلولاً تقنية متقدمة مستضافة محلياً ومتوافقة مع الأنظمة التنظيمية المعتمدة في المملكة.
وأكد نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا المحيط الهادئ واليابان في شركة أريس "أيهم الزعيم"، أن إطلاق المنصة في السعودية يأتي استجابة للطلب المتزايد على حلول ذكاء تشغيلية آمنة وموثوقة، قادرة على تمكين المؤسسات من تحقيق رقابة شاملة وتحكم كامل في عملياتها، مع ضمان الامتثال لمتطلبات استضافة البيانات داخل المملكة.
وأوضح "الزعيم" أن المملكة تشهد تسارعاً لافتاً في التحول الرقمي عبر قطاعات حيوية تشمل القطاع الحكومي، والخدمات المالية، والطاقة، والصناعة، والرعاية الصحية، ما يفرض الحاجة إلى بنى تحتية تقنية متقدمة تدعم الأتمتة والذكاء الاصطناعي دون الإخلال بمتطلبات الحوكمة والأمن السيبراني. وهنا، تلعب منصة ARIS On-Prem Process Mining دوراً محورياً في تمكين المؤسسات من تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز الشفافية ودعم استراتيجيات النمو المستدام.
وأشار إلى أن المنصة تتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دعم التميز التشغيلي، وتطوير القدرات الرقمية، وتمكين اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على البيانات. كما تساعد المؤسسات على توحيد عملياتها وتحسين الحوكمة، بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.
وفيما يتعلق بالقطاعات المستفيدة، أوضح الزعيم أن الحل الجديد يخدم بشكل خاص الجهات الحكومية، والبنوك، والمؤسسات المالية، إضافة إلى قطاعات الطاقة، والتصنيع، والخدمات الاستهلاكية، والرعاية الصحية، وكبرى الشركات الخاضعة لرقابة تنظيمية صارمة، نظراً لما توفره المنصة من مستويات عالية من الأمان والامتثال والشفافية.
كما شدد على أن نجاح تبني الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات يعتمد على وضوح العمليات وحوكمتها، وهو ما توفره منصة أريس من خلال ربط أنظمة الذكاء الاصطناعي بسير العمل الفعلي، ما يضمن تطبيقاً مسؤولاً وفعّالاً للتقنيات الذكية، ويحقق أثراً ملموساً على الأداء المؤسسي.
وتتميّز منصة ARIS On-Prem Process Mining بكونها الحل الوحيد في السوق الذي يجمع بين استخراج وتحليل العمليات، والنمذجة، والحوكمة، والأتمتة ضمن نظام حلقة مغلقة يعمل بالكامل داخل بيئة محلية. ويمنح هذا التكامل المؤسسات تحكماً كاملاً في بياناتها الحساسة وبرامج التحول الرقمي، ما يجعل المنصة خياراً مثالياً للقطاعات ذات المتطلبات الصارمة في مجالي الأمن والامتثال.
وفي ختام حديثه، أكد الزعيم أن المنصة تسهم في تعزيز جاهزية المؤسسات السعودية للمستقبل من خلال دمج ذكاء العمليات وحوكمة الذكاء الاصطناعي ضمن إطار آمن ومستدام، بما يدعم الرؤية الاقتصادية والرقمية بعيدة المدى للمملكة، ويعزز قدرتها على بناء منظومة مؤسسية أكثر مرونة وكفاءة.