"الخارجية" تُعرب عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف

أعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية إزاء استمرار القتال في السودان الشقيق وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال، وتستنكر في هذا الإطار ماحدث مؤخرًا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، والذي يعد انتهاكًا (للقانون الدولي) ومبدأ حماية المدنيين.