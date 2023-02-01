شاهد.. الذكاء الاصطناعي حاضرٌ في تعقيم وتطهير أجواء المسجد الحرام

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد دشن أمس 4 آليات جديدة لنظافة المسجد الحرام وساحاته، ولضمان استمرارية استثمار آليات الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ وفق توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.