شاهد.. الذكاء الاصطناعي حاضرٌ في تعقيم وتطهير أجواء المسجد الحرام

تشهد التنقية الحديثة والذكاء الاصطناعي، تواجدًا يُشار إليه بالبنان في الحرم المكي الشريف، طوّعته رئاسة الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وبث الحساب الرسمي للرئاسة الحرمين، فيديو لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تعقيم وتطهير أجواء وأروقة وممرات المسجد الحرام والصفا والمروة والجسور المطلة على المسعى.
وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد دشن أمس 4 آليات جديدة لنظافة المسجد الحرام وساحاته، ولضمان استمرارية استثمار آليات الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ وفق توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.