العلا.. إنقاذ حياة عائلة خليجية تعرضت للاختناق بسبب إشعال الفحم داخل شقتهم

وشدد تجمع المدينة المنورة الصحي، على أهمية اتباع الطرق السليمة في استخدام وسائل التدفئة المعتمدة وفق المعايير والمواصفات المطلوبة، والابتعاد عن الطرق والمواد التي قد تؤثر على صحة الأشخاص والممتلكات.