العلا.. إنقاذ حياة عائلة خليجية تعرضت للاختناق بسبب إشعال الفحم داخل شقتهم

تَمكنت الفِرَق الطبية بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ حياة عائلة خليجية مكونة من 3 أشخاص؛ إثر تعرضهم لحالة اختناق بعد استنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون بسبب إشعال الفحم داخل شقة سكنية.
وفي التفاصيل استقبل طوارئ مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا 3 أشخاص حضروا وهم في حالة غير مستقرة وفقدان للوعي؛ حيث تم تقديم كامل الرعاية الصحية اللازمة لهم حتى استعادتهم للوعي، وتحسن حالتهم الصحية ومغادرتهم المستشفى بصحة جيدة.
وشدد تجمع المدينة المنورة الصحي، على أهمية اتباع الطرق السليمة في استخدام وسائل التدفئة المعتمدة وفق المعايير والمواصفات المطلوبة، والابتعاد عن الطرق والمواد التي قد تؤثر على صحة الأشخاص والممتلكات.