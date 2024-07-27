سوق السبت بمحافظة بالجرشي.. أربعة عقود ولا يزال يحتفظ بموروثه

يُعد سوق يوم السبت في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة من أهم الأسواق الشعبية في المملكة العربية السعودية؛ إذ يمتد عمره لقرابة أربعة قرون، ويستمر هذا الموروث الذي حافظ عليه الأهالي حتى هذه اللحظة.
ويتميز هذا السوق بتنوعه الغني في الموروث الشعبي والحِرف اليدوية، والمنتجات الزراعية، ويجذب حضورًا كبيرًا من الزوار وأهالي المنطقة والسائحين على حد سواء.
"سبق" تجولت صباح اليوم في سوق السبت، ورصدت الموروث الشعبي والحِرف اليدوية التي تم تناقلها عبر الأجيال.
ويعرض الحرفيون المحليون في السوق منتجاتهم المصنوعة يدويًّا، مثل السلال والفخار، المنسوجات، والمجوهرات التقليدية، والعسل المحلي بأنواعه المختلفة.
وتشكل هذه المنتجات جزءًا كبيرًا من الهوية الثقافية للمنطقة، وتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم الحرفيين.
ويحظى سوق السبت بعرض المنتجات الزراعية التي تشتهر بها منطقة الباحة بزراعتها المتنوعة، ويعد منصة مهمة لعرض وبيع المنتجات الزراعية الطازجة؛ إذ يمكن للزوار العثور على مجموعة واسعة من الفواكه والخضراوات المحلية، مثل الحماط والعنب والتين والخضار.. إضافة إلى المنتجات العضوية التي تُزرع بطرق تقليدية.
وتوفر هذه المنتجات الطازجة خيارًا صحيًّا ومميزًا للسكان والسياح على حد سواء.
كما يشهد السوق حضورًا كبيرًا من الأهالي والسائحين، ويجذب أعدادًا كبيرة من الزوار من مختلف الأعمار والفئات، ويأتي الناس من داخل المنطقة ومن خارجها للاستمتاع بأجوائه الفريدة، والتسوق من المنتجات المحلية، وتجربة الثقافة الغنية للمنطقة.
ويُعتبر السوق أيضًا وجهة سياحية مميزة؛ إذ يقدم للسياح فرصة للتعرف على التراث المحلي، والمشاركة في الفعاليات الثقافية.
ويعد قسم سوق الطيور من أبرز معالم سوق السبت؛ إذ يمكن للزوار العثور فيه على مجموعة متنوعة من الطيور المحلية والمستوردة. ويشمل هذا القسم بيع الطيور المغردة، والدجاج، والحمام، وطيور الزينة. ويجذب هذا الجزء من السوق عشاق الطيور والمربين الذين يبحثون عن طيور نادرة أو مميزة مع وفرة البيض العربي.
وبدوره، طالب عددٌ من زوار السوق الجهات المشرفة عليه عبر "سبق" بضرورة منع دخول المركبات لمنطقة السوق نظرًا لكثافة الزوار، وما تسببه المركبات من تقييد حركة مرتاديه، وبخاصة المركبات التي لا تحمل بضائع.