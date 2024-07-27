سوق السبت بمحافظة بالجرشي.. أربعة عقود ولا يزال يحتفظ بموروثه

كما يشهد السوق حضورًا كبيرًا من الأهالي والسائحين، ويجذب أعدادًا كبيرة من الزوار من مختلف الأعمار والفئات، ويأتي الناس من داخل المنطقة ومن خارجها للاستمتاع بأجوائه الفريدة، والتسوق من المنتجات المحلية، وتجربة الثقافة الغنية للمنطقة.