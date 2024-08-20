بعد الفحص المختبري.. أمانة تبوك تتلف 479 كيلوغرامًا من الأغذية غير الصالحة

أتلفت أمانة منطقة تبوك -ممثلة في إدارة مختبر سلامة الغذاء بوكالة الخدمات- 479 كيلوغرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك؛ وذلك ضمن 599 زيارة ميدانية أجرتها خلال الفترة من يوليو إلى 15 أغسطس 2024م.
كما أجرت الأمانة مجموعة متنوعة من الاختبارات لضمان سلامة الأغذية، شملت 1319 اختبارًا ظاهريًّا، و537 اختبارًا لزيت القلي، و466 اختبارًا لطازجية اللحوم، و77 اختبارًا للأسماك، كما تم تنفيذ 1698 اختبارًا لدرجة حرارة الأغذية بالغرس و1829 اختبارًا بالأشعة، بينما خضعت 161 عينة لتحليل ميكروبيولوجي، و379 عينة لتحليل كيميائي، وأظهرت النتائج عدم تطابق 36 عينة ميكروبيولوجية، و16 عينة كيميائية مع المواصفات المعتمدة.
وأكدت الأمانة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على رفع مستوى سلامة الغذاء في المنطقة، من خلال مراقبة دقيقة ومستدامة لجودة وسلامة الأغذية المقدمة.
ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بسلامة الغذاء عبر تطبيق "بلدي" أو بالاتصال على مركز البلاغات بالرقم 940.