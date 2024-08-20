بعد الفحص المختبري.. أمانة تبوك تتلف 479 كيلوغرامًا من الأغذية غير الصالحة

كما أجرت الأمانة مجموعة متنوعة من الاختبارات لضمان سلامة الأغذية، شملت 1319 اختبارًا ظاهريًّا، و537 اختبارًا لزيت القلي، و466 اختبارًا لطازجية اللحوم، و77 اختبارًا للأسماك، كما تم تنفيذ 1698 اختبارًا لدرجة حرارة الأغذية بالغرس و1829 اختبارًا بالأشعة، بينما خضعت 161 عينة لتحليل ميكروبيولوجي، و379 عينة لتحليل كيميائي، وأظهرت النتائج عدم تطابق 36 عينة ميكروبيولوجية، و16 عينة كيميائية مع المواصفات المعتمدة.