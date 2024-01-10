"الالتزام البيئي" يُنهي إعادة تأهيل أكثر من 1800 موقع متدهور بيئيًّا بمرحلته الأولى

من جهته أكد مدير الإدارة العامة لتقييم الأوساط البيئية والتقارير، الدكتور سعد الدهلوي، أن نطاق المشروع يشمل مسح أكثر من 1800 موقع موزعة على جميع مناطق المملكة؛ حيث انطلق المشروع في منتصف يونيو الماضي ومن المتوقع أن ينتهي في نوفمبر 2025؛ مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل مسح 130 موقعًا لإجراء دراسات تفصيلية لإعادة تأهيل المناطق الساحلية، ويتضمن المشروع أيضًا أعمال رقابة متعلقة بتلك المواقع ومرتبطة بقاعدة بيانات خاصة.