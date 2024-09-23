"ابن سمار" يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة

وقال "بن سمار": "إن اليوم الوطني السعودي يوم ماض عريق وحاضر تليد، نفخر فيه بعقيدتنا وبهويتنا ومنجزاتنا وقوتنا، وتعزيز لفضيلة الانتماء الصادق للوطن، ودائمًا نحمد الله أن أكرم بلادنا بقيادة حكيمة وعز وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز بقيادته وبلاده، وكل الأيام بالطبع هي أيام الوطن نحافظ على مكتسباته وندافع عنه ونعتز بقيمة ومقدراته؛ فوطننا عزيز، نرفع رايته بكل فخر، ونعاهده دائمًا بحبنا وولائنا، دام عز وطننا ودامت أفراحه في قلوبنا؛ فهي مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخير بدأها القائد المؤسس وأكملها من بعده أبناؤه الملوك البررة -يرحمهم الله- حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله.