"ابن سمار" يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة

رفع رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار للمقاولات رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار، أسمى آيات التهاني والتبريكات، باسمه وباسم جميع منسوبي شركات دار السمار، لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية.
وقال "بن سمار": "إن اليوم الوطني السعودي يوم ماض عريق وحاضر تليد، نفخر فيه بعقيدتنا وبهويتنا ومنجزاتنا وقوتنا، وتعزيز لفضيلة الانتماء الصادق للوطن، ودائمًا نحمد الله أن أكرم بلادنا بقيادة حكيمة وعز وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز بقيادته وبلاده، وكل الأيام بالطبع هي أيام الوطن نحافظ على مكتسباته وندافع عنه ونعتز بقيمة ومقدراته؛ فوطننا عزيز، نرفع رايته بكل فخر، ونعاهده دائمًا بحبنا وولائنا، دام عز وطننا ودامت أفراحه في قلوبنا؛ فهي مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخير بدأها القائد المؤسس وأكملها من بعده أبناؤه الملوك البررة -يرحمهم الله- حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله.
وأضاف "بن سمار" أن ذكرى اليوم الوطني هي ذكرى عزيزة نلتمس من خلالها التعاضد والألفة والمحبة ومسيرة إنجازات وتاريخ وطن".
وقال: إن ذكرى اليوم الوطني تهل علينا ومسيرة الخير تشهد فصولًا جديدة من العطاء وبشائر من الإنجاز والنماء في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية، وتستشرف تحولًا عظيمًا يتمثل في رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون بلادنا الغالية نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة.
وتابع: اليوم الوطني هو تجسيد للوحدة والاعتزاز، يوم الوطن الذي نتحدث عنه هو يوم استثنائي يجتمع فيه المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية، ويشتركون في حب هذا الوطن الغالي؛ داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على المملكة وعلى قيادتها وشعبها.