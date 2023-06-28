السديس يقف على جاهزية منظومة عربات التنقل داخل المسجد الحرام
تَفَقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال أدائه طواف الإفاضة، جاهزية منظومة عربات التنقل والخدمات المقدمة للحجاج داخل المسجد الحرام، خلال أدائهم لطواف الإفاضة.
وأكد ضرورة بذل أقصى الجهود، وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام؛ بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وتطبيق الخطط الميدانية التي تلبي احتياجات ضيوف الرحمن وتُعينهم على أداء عباداتهم وفق أعلى معايير الجودة الخدمية الميدانية، وبما يتواءم مع الخطط التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومستهدفاتها نحو التحسين والتطوير المتواصل لمختلف خدمات ضيوف الرحمن.
ورفع الرئيس العام وافر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على ما يقدمانه من دعم كبير ورعاية جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما؛ سائلًا الله عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء إنه سميع مجيب.