السديس يقف على جاهزية منظومة عربات التنقل داخل المسجد الحرام

ورفع الرئيس العام وافر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على ما يقدمانه من دعم كبير ورعاية جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما؛ سائلًا الله عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء إنه سميع مجيب.